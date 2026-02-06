Cellette ossario al cimitero di Nocera Inferiore. Ecco il sorteggio (video)

Conclusa a Nocera Inferiore la procedura per 28 cellette ossario: 358 domande pervenute, 341 ammesse al sorteggio.

Esito dell’avviso pubblico

Si è conclusa la procedura relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione di 28 cellette ossario disponibili presso il Cimitero cittadino di Nocera Inferiore. Alla scadenza dei termini sono pervenute complessivamente 358 domande, sottoposte all’esame della Commissione comunale incaricata dell’istruttoria. Al termine delle verifiche amministrative, 341 istanze sono risultate ammissibili e quindi inserite nel sorteggio, mentre 17 domande sono state escluse per la mancanza dei requisiti previsti dal bando.

Criteri di ammissione e fasce

In conformità alle disposizioni contenute nell’avviso pubblico, le domande ammesse sono state suddivise in fasce, sulla base dell’età anagrafica e della residenza dei richiedenti. In particolare, 161 istanze provengono da cittadini con età inferiore ai 60 anni, mentre 180 riguardano cittadini over 60, con una ulteriore distinzione tra residenti e non residenti nel Comune. Un criterio pensato per garantire equità e trasparenza nell’assegnazione delle cellette disponibili, nel rispetto delle regole stabilite dall’amministrazione comunale.

