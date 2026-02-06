Mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera, scatta lo stato di agitazione: a rischio diritti e salari di tredici lavoratori

Dietro un cambio di gestione presentato come una semplice formalità si nasconde una vicenda che sta mettendo seriamente a rischio il futuro occupazionale e i diritti di tredici lavoratori del Mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera. Per questo motivo è stato proclamato lo stato di agitazione e richiesto l’intervento immediato delle istituzioni.

A lanciare l’allarme è Gerardo Rosanova, segretario generale della Flaica Cub Salerno, che parla apertamente di un’operazione condotta sulla pelle dei lavoratori. «Non siamo davanti a un normale passaggio di consegne – afferma – ma a un cambio di gestione che abbassa diritti, riduce salari e cancella tutele conquistate nel tempo. Una situazione inaccettabile».

Al centro della protesta c’è l’affidamento del servizio a una nuova società, costituita da pochi mesi, che avrebbe imposto ai dipendenti un contratto peggiorativo, con un sensibile arretramento delle condizioni economiche e normative. Secondo il sindacato, i lavoratori continuano a svolgere le stesse mansioni, nello stesso luogo e con le medesime responsabilità, ma con minori garanzie.

«Questo non è progresso – sottolinea Rosanova – è un arretramento sociale che colpisce famiglie e lavoratori che da anni garantiscono un servizio fondamentale».

Preoccupazioni emergono anche sulla solidità della nuova gestione e sulla capacità di assicurare nel tempo un servizio pubblico delicato, connesso alla tutela ambientale e alla salute collettiva. «Serve trasparenza – ribadisce il segretario Flaica Cub – chi prende in carico questo servizio deve dimostrare di avere mezzi e affidabilità per garantire continuità e sicurezza».

Il sindacato chiede ora la sospensione dell’operazione, la riapertura del tavolo di confronto e il ripristino delle precedenti condizioni contrattuali per tutti i lavoratori coinvolti. In caso contrario, annuncia nuove iniziative di mobilitazione, come riporta “Telenuova”.

«I diritti non si svendono – conclude Rosanova – e non accetteremo imposizioni calate dall’alto».