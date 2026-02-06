Napoli, uccide la sorella con una coltellata: verifiche sulla versione del 28enne

Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire se Giuseppe Musella, il 28enne che a Napoli ha ucciso la sorella Jlenia, 22 anni, abbia raccontato la verità sulla dinamica dell’omicidio.

Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire se Giuseppe Musella, il 28enne che a Napoli ha ucciso la sorella Jlenia, 22 anni, abbia raccontato la verità sulla dinamica dell’omicidio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio ogni dettaglio delle sue dichiarazioni, rese in Questura alla presenza del legale, per verificare la corrispondenza con quanto effettivamente accaduto.

Uno dei primi punti da chiarire riguarda l’arma del delitto: Musella ha riferito di aver lanciato il coltello, preso in cucina, da una distanza di circa otto metri, colpendo la sorella alle spalle. Gli investigatori dovranno stabilire se il colpo sia stato effettivamente sferrato in questo modo oppure se il giovane impugnasse l’arma al momento dell’aggressione.

Sotto esame anche il presunto movente della lite, legato al cagnolino di famiglia. Secondo la versione dell’indagato, la discussione sarebbe scoppiata dopo che la ragazza avrebbe preso a calci l’animale e dopo che il cane avrebbe sporcato il divano, episodi che avrebbero fatto degenerare il confronto fino alla tragedia. Accertamenti veterinari dovranno verificare eventuali segni di maltrattamento sull’animale.

Intanto per domani è prevista l’udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli, a firma del pm Ciro Capasso, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il procedimento è stato assegnato alla quarta sezione della Procura, quella che si occupa dei soggetti vulnerabili, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Nei prossimi giorni verrà inoltre disposta l’autopsia sul corpo di Jlenia, un passaggio ritenuto fondamentale per ricostruire con precisione le modalità dell’aggressione e confrontarle con il racconto del fratello.