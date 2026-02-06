Nocera Inferiore, colpita con elastici lanciati da un’auto: denunciato l’episodio ai carabinieri

Un episodio inquietante, che poteva trasformarsi in tragedia, si è verificato nelle ultime ore a Nocera Inferiore, in pieno centro cittadino. Una giovane donna ha denunciato di essere stata colpita da elastici di doppio spessore, probabilmente lanciati con una sorta di fionda dall’interno di un’auto in corsa.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa vittima, identificata come M., attraverso un post sui social, accompagnato dalla denuncia presentata ai carabinieri del Reparto territoriale.

“Fate attenzione quando passeggiate per le strade della nostra città – ha scritto – non provo rabbia per ciò che ho subito, ma per quello che sarebbe potuto succedere se al mio posto ci fosse stata una bambina, un anziano o una ragazzina”.

Gli episodi

I fatti si sono verificati tra via Amato e via Origlia, arterie che conducono verso il centro di Nocera Inferiore. La ragazza stava camminando con il fidanzato quando, da una Panda nera in movimento, sono partiti per due volte elastici di grosse dimensioni.

“Se mi avessero colpito al volto invece che al petto – racconta – l’esito sarebbe stato ben più grave”.

Nel suo sfogo pubblico, la giovane si rivolge direttamente ai responsabili: “Siamo stati giovani anche noi, abbiamo giocato, ma senza mettere in pericolo gli altri. Non una volta, ma due nel giro di pochi minuti”.

L’allarme in città

L’episodio ha immediatamente raccolto decine di condivisioni e commenti. Altri cittadini hanno segnalato situazioni simili, oltre a scippi e atti di microcriminalità che vedrebbero coinvolti giovanissimi, soprattutto nelle zone centrali.

Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno raccogliendo eventuali ulteriori segnalazioni per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.