Nocera Inferiore, omicidio sull’A16: Palumbo resta in carcere, disposta nuova perizia sulle sue condizioni di salute

Nocera Inferiore/Castel San Giorgio – Resterà detenuto nel carcere di Fuorni, a Salerno, Gerardo Palumbo, il ragioniere 68enne imputato per omicidio volontario nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Napoli. Non è stata riconosciuta, al momento, alcuna incompatibilità tra le sue condizioni fisiche e il regime carcerario, nonostante l’istanza presentata dalla difesa.

L’uomo, originario di Nocera Inferiore e residente da oltre due anni a Roccapiemonte, è rinchiuso nella struttura di via del Tonnazzo. Il suo legale, l’avvocato Marco Martello, aveva chiesto la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sostenendo che le precarie condizioni di salute del suo assistito non consentissero la permanenza in cella. Il giudice, tuttavia, ha respinto la richiesta, pur disponendo una nuova perizia medica per approfondire il quadro clinico.

Intanto il processo prosegue: la prossima udienza è fissata per il 17 febbraio, quando continuerà l’istruttoria dibattimentale. Nelle scorse udienze è stato ascoltato come teste del pubblico ministero il luogotenente dei carabinieri che aveva redatto l’informativa subito dopo il ritrovamento del cadavere. Un rapporto dettagliato che ha rafforzato la ricostruzione accusatoria della Procura di Nola.

Secondo l’accusa, Palumbo avrebbe ucciso nel gennaio 2023 il 54enne marocchino Msadd Hadraoui lungo l’autostrada A16, in territorio di Casalnuovo di Napoli. Successivamente il corpo sarebbe stato avvolto in un telo e trasportato in un terreno nella zona Trivio di Castel San Giorgio, dove venne poi rinvenuto, come riportato da “Metropolis“.

Gli inquirenti sostengono inoltre che i due si stessero dirigendo verso l’aeroporto di Capodichino con l’intenzione dichiarata di partire per il Marocco, senza che però fosse stato acquistato alcun biglietto aereo. Un dettaglio che, per la Procura, rafforzerebbe i sospetti sulla reale natura di quel viaggio e sulla premeditazione del delitto.