Pellezzano, frana in via Costa: cede il solaio di una falegnameria, in azione i Vigili del Fuoco

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Pellezzano, dove una frana si è verificata in via Costa causando il cedimento del solaio di una falegnameria presente nella zona. Il movimento franoso avrebbe interessato parte della struttura dell’edificio, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche sulla stabilità dell’immobile coinvolto, per scongiurare ulteriori crolli e garantire l’incolumità dei residenti e dei lavoratori.

Al momento non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e valutare eventuali danni strutturali. Le cause della frana potrebbero essere legate alle recenti piogge che hanno interessato il territorio.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.