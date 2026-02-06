Pompei, violenze e richieste di soldi alla madre per la droga: figlio arrestato e portato in carcere

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe sottoposto la madre a continue minacce, violenze e pressioni psicologiche.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni aggravate ai danni della madre.

Il provvedimento è stato stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa partita dalla denuncia presentata dalla donna, che per mesi avrebbe vissuto in un clima di paura e vessazioni quotidiane.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe sottoposto la madre a continue minacce, violenze e pressioni psicologiche, pretendendo con cadenza quasi giornaliera somme di denaro destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti. In caso di rifiuto, la donna sarebbe stata aggredita fisicamente.

L’episodio più grave risale al 3 gennaio 2026, quando, sempre a Pompei, di fronte al diniego della madre di consegnargli il denaro richiesto, l’uomo l’avrebbe spinta e afferrata al collo, per poi inseguirla fino all’androne del palazzo. Qui l’avrebbe colpita più volte con pugni alla testa, interrompendo l’aggressione solo grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno evitato conseguenze ancora più gravi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, si sono avvalse anche dell’analisi delle immagini di diversi sistemi di videosorveglianza, che avrebbero fornito riscontri determinanti e gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.