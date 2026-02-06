Rifiuti pericolosi sulla spiaggia di Mercatello: abbandonata una bombola di gas dopo la bonifica

Non c’è tregua per la spiaggia di Mercatello, a Salerno, ancora una volta teatro di gesti incivili che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Dopo la rimozione degli pneumatici abbandonati effettuata nella giornata di ieri grazie all’intervento dell’Organizzazione di Volontariato Verde Pubblico Salerno, dei volontari di Nuova Gioventù Balnea APS e di Salerno Pulita, questa mattina ignoti hanno lasciato sulla sabbia addirittura una bombola di gas.

Un gesto grave e pericoloso, considerando che l’area è frequentata tutto l’anno da famiglie e bambini. L’associazione Nuova Gioventù Balnea APS ha immediatamente segnalato l’episodio ai Vigili Urbani di Salerno, provvedendo nel frattempo a delimitare la zona con nastro fosforescente per evitare possibili incidenti.

A seguito delle segnalazioni è intervenuta Salerno Gas, che ha recuperato la bombola in piena sicurezza e avviato il corretto smaltimento del materiale, con il supporto dei volontari presenti sul posto.

Dura la presa di posizione delle associazioni: «Chiediamo maggiori controlli. Non è tollerabile che delinquenti dell’ambiente continuino a deturpare e mettere in pericolo un luogo pubblico e inclusivo. Non permetteremo che questo spazio venga distrutto da chi non ha alcun rispetto per l’ambiente e per la comunità. Continueremo a denunciare ogni episodio e a difendere il nostro territorio».