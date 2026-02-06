Sapri, caos alla stazione ferroviaria: disordini su un Intercity, tre giovani denunciati

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio avrebbe avuto origine a bordo di un treno Intercity diretto verso sud.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, dove si è reso necessario l’intervento congiunto della Polfer e della Polizia di Stato per sedare una situazione che stava rapidamente degenerando e garantire la sicurezza di passeggeri e personale ferroviario.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio avrebbe avuto origine a bordo di un treno Intercity diretto verso sud. Protagonisti tre giovani di origine tunisina che, durante il viaggio, avrebbero infastidito diversi passeggeri, creando un clima di crescente nervosismo.

La situazione è precipitata quando a una donna sarebbe stato sottratto il trolley. All’arrivo del convoglio nella stazione di Sapri, i tre avrebbero continuato a creare disordini, mostrando un evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcolici.

In particolare, uno dei giovani avrebbe iniziato a muoversi tra i binari, ignorando i pericoli legati al transito dei treni, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con urgenza per evitare conseguenze ben più gravi.

Gli agenti, non senza difficoltà e di fronte alla resistenza opposta dai tre, sono riusciti a bloccarli e a ristabilire l’ordine nello scalo ferroviario. Nel corso dell’operazione è stato anche recuperato il trolley sottratto, poi restituito alla legittima proprietaria.

Per i tre giovani è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria: dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante il viaggio.