Sarno, la figlia della vittima: “Supplicavo di fermarsi, papà mi ha salvata con la sua vita”

SARNO (Salerno) – “Chiedevo giustizia, lo pregavo di fermarsi. Voleva uccidere anche me e mia madre”. Con la voce rotta dal dolore, Cristina Russo, 19 anni, ha raccontato ai microfoni del Tg1 la notte dell’omicidio del padre Gaetano Russo, accoltellato a morte nel suo negozio di alimentari a Sarno.

Una tragedia consumata sotto gli occhi della giovane, che ha rivissuto quei momenti drammatici spiegando come il padre si sia frapposto tra lei e l’aggressore per proteggerla. “Io ho bisogno di un padre e non ce l’ho più. Se sono viva è solo grazie a lui. Era un padre meraviglioso, mi ha difesa fino all’ultimo respiro. Deve essere ricordato per quello che era”, ha detto in lacrime.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ad uccidere Gaetano Russo sarebbe stato Andrea Sirica, 35 anni, entrato nel negozio e protagonista di una lite degenerata in violenza. L’uomo avrebbe prima tentato di aggredire Cristina, per poi scagliarsi contro il padre intervenuto per difenderla, colpendolo mortalmente con un’arma da taglio.

Un gesto che ha sconvolto l’intera comunità di Sarno, stretta attorno alla famiglia Russo in queste ore di dolore. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e le responsabilità dell’aggressore.