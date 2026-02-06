Scafati, ladri in casa mentre la famiglia dorme: terrore in via Zara

Redazione
Momenti di paura nella notte in via Zara, a Scafati, dove una famiglia si è ritrovata faccia a faccia con tre ladri entrati nell’abitazione mentre tutti dormivano, comprese due bambine piccole. A raccontare l’accaduto è stata la stessa vittima attraverso un post pubblicato nel gruppo social “Sei di Scafati se…”.

“Tre uomini, di bassa statura e ben coperti, sono entrati in casa nostra in piena notte – scrive – ce li siamo trovati davanti all’improvviso. Ho urlato disperatamente e sono scappati, portando via quello che sono riusciti a prendere”.

Secondo quanto riferito, i malviventi si sarebbero dati alla fuga attraversando il parco adiacente alla zona. La famiglia ha sporto immediata denuncia ai carabinieri, ma dal racconto emerge un forte senso di sconforto: “Onestamente li ho visti quasi rassegnati”, aggiunge la vittima.

Più del danno materiale, resta lo shock per quanto accaduto: “La cosa peggiore non è ciò che hanno rubato, ma la paura e la violenza che senti di aver subito. Erano in casa con le mie bambine”.

