Sgominata la banda degli ATM: i nomi dei cinque arrestati

Cinque persone sono finite in manette per una lunga serie di assalti agli sportelli automatici che negli ultimi mesi hanno seminato allarme tra il Vesuviano e la provincia di Napoli.

Cinque persone sono finite in manette per una lunga serie di assalti agli sportelli automatici che negli ultimi mesi hanno seminato allarme tra il Vesuviano e la provincia di Napoli. Il covo del gruppo si trovava proprio nell’area vesuviana, dove gli investigatori hanno ricostruito l’organizzazione e le basi operative della banda.

Si trattava di un sodalizio criminale “misto”, composto da soggetti campani e pugliesi, specializzato nei colpi agli Atm messi a segno con la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un ordigno artigianale inserito nelle fessure degli sportelli per provocarne l’esplosione e asportare il denaro contenuto all’interno.

Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto della Squadra Mobile di Caserta e dei carabinieri dei nuclei investigativi di Cisterna, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

In carcere sono finiti:

Gennaro Miranda, di San Gennaro Vesuviano

Gennaro Nappo, di San Giuseppe Vesuviano

Michele Russo, di Cerignola

Giuseppe Spalierno, di Modugno

Ivan Caruso, di Bari

Tutti sono accusati di furto aggravato in concorso. A loro carico anche le contestazioni di ricettazione e detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione e senza le prescritte misure di sicurezza.

L’operazione è scattata dopo gli ultimi colpi messi a segno ad Agerola e Casavatore, dove nelle scorse ore due sportelli automatici sono stati fatti esplodere con modalità identiche. In particolare, l’assalto ad Agerola è stato seguito da una fuga verso la Costiera Amalfitana, che ha permesso agli investigatori di stringere il cerchio attorno al gruppo, come riporta “Metropolis”.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità in altri assalti avvenuti in Campania e nelle regioni limitrofe, dove negli ultimi mesi si è registrata una vera escalation di colpi ai bancomat con l’uso di esplosivi artigianali.