Torre del Greco, spiaggia occupata abusivamente: sequestro al ristorante Casa Rossa sul lungomare

Occupazione illegittima di un ampio tratto di arenile lungo la Litoranea: è scattato il sequestro preventivo per il noto ristorante Casa Rossa, al termine di una serie di controlli condotti dalla Capitaneria di porto nell’ambito delle verifiche sul corretto utilizzo del demanio marittimo.

Sotto osservazione è finita la storica struttura alberghiera e ristorativa di via Mortelle, da anni punto di riferimento sul lungomare di Torre del Greco. Gli accertamenti, svolti con il supporto tecnico del Comune, hanno fatto emergere una situazione ritenuta particolarmente delicata sotto il profilo ambientale e amministrativo.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera, l’ampia sala ristorante affacciata sul mare, realizzata attraverso un terrazzamento sull’arenile, risultava priva di una concessione demaniale valida, decaduta da tempo. Inoltre, al piano inferiore sarebbe stata costruita un’ulteriore sala completamente sprovvista di autorizzazioni, con un’estensione significativa dell’area occupata.

Nel complesso, le opere avrebbero sottratto all’uso pubblico circa 500 metri quadrati di spiaggia, mentre le strutture permanenti raggiungerebbero una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati, come riportato da “Metropolis”.

Al gestore del locale sono state contestate gravi violazioni per l’occupazione abusiva di suolo demaniale e per la realizzazione di opere non autorizzate. Per evitare la prosecuzione dell’attività ritenuta irregolare, è stato disposto il sequestro dell’intera struttura, compreso il mobilio già predisposto per eventi e ricevimenti in vista della stagione estiva.

Durante i controlli sono emerse anche irregolarità nella cucina del ristorante: i titolari non hanno saputo fornire la documentazione sulla tracciabilità del prodotto ittico presente nei locali. È così scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il sequestro di circa 20 chilogrammi di pesce, successivamente destinati alla distruzione.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto agli abusi sul demanio marittimo, coordinato dalla Direzione Marittima di Napoli e dall’Autorità giudiziaria. La Guardia Costiera ha annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per tutelare l’ambiente costiero e garantire il rispetto delle regole lungo tutto il litorale.