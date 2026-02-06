VIDEO | “Maresciallo non mi prendi”, folle inseguimento nel centro di Benevento

Notte movimentata nel centro di Benevento, dove un giovane di 28 anni, Simone U., è stato protagonista di un pericoloso inseguimento con la Polizia, conclusosi nel comune di Ponte.

Tutto è iniziato lungo corso Garibaldi, dove il ragazzo, nel tentativo di sfuggire a una pattuglia, ha percorso ad alta velocità anche l’area pedonale, mettendo seriamente a rischio la sicurezza di passanti e automobilisti. La corsa è proseguita per diverse strade cittadine, prima di lasciare il capoluogo sannita in direzione Ponte.

Qui gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il fuggitivo. Il 28enne è stato perquisito e condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’autovettura utilizzata per la fuga è stata posta sotto sequestro. Il giovane è assistito dall’avvocato Fabio Ficedolo. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire le motivazioni della fuga e le eventuali responsabilità penali legate alla condotta pericolosa tenuta durante l’inseguimento.