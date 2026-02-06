Vietri sul Mare, frana sulla Statale Amalfitana: strada chiusa in entrambi i sensi a Fuenti

Ancora disagi lungo la Costiera Amalfitana a causa del maltempo. Nella notte una frana si è verificata in località Fuenti, nel territorio di Vietri sul Mare, provocando la chiusura della Strada Statale 163 Amalfitana in entrambe le direzioni di marcia.

Il cedimento è avvenuto in seguito alle abbondanti piogge che hanno interessato l’area nelle ultime ore, causando il distacco di materiale roccioso e detriti che hanno invaso la carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri per mettere in sicurezza la zona, avviare le operazioni di sgombero e valutare la stabilità del costone interessato dal crollo.

La chiusura della statale ha inevitabilmente provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con ripercussioni su residenti e turisti. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di riapertura, legati alle verifiche tecniche e alle condizioni meteo.