Agropoli, rientra a casa e trova i ladri: pestato durante la fuga dei banditi

Momenti di paura nella serata di ieri ad Agropoli, dove un episodio di criminalità si è consumato in una zona residenziale a ridosso del centro cittadino. In via Toscanini, traversa di via Pio X, un uomo è stato aggredito all’interno della propria abitazione dopo aver scoperto quattro persone introdottesi illegalmente nell’appartamento.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario di casa stava rientrando insieme ad altre due persone quando si è trovato faccia a faccia con i malviventi. Scoperti, i quattro avrebbero tentato di darsi alla fuga, colpendo l’uomo – anche con un oggetto contundente – per guadagnarsi una via di uscita.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, la polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima, apparsa scossa ma non in gravi condizioni.

I responsabili sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo delle pattuglie. Sono in corso accertamenti per stabilire se dall’abitazione sia stato sottratto qualcosa o se il furto sia rimasto incompiuto.

Gli investigatori non escludono che il colpo fosse stato pianificato approfittando dell’assenza del proprietario e stanno analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.