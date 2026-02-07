Cinghiali, il Parco del Cilento crea la filiera controllata: via all’elenco di aziende per ritiro e trasformazione delle carni

Dall’emergenza ambientale a risorsa economica locale. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni compie un passo concreto verso una gestione strutturata della fauna selvatica, avviando una procedura per selezionare operatori economici interessati all’acquisto e alla lavorazione dei cinghiali provenienti dagli interventi di contenimento.

L’ente ha aperto una “long list” permanente riservata ai Centri di Lavorazione già autorizzati, con l’obiettivo di creare una filiera certificata delle carni, superando pratiche informali di smaltimento e consumo non tracciato. Il sistema prevede che le aziende aderenti si occupino direttamente del ritiro degli animali abbattuti presso i Centri di Raccolta individuati nei comuni di Cuccaro Vetere, Felitto, Morigerati e Roscigno, curandone anche il trasporto verso gli impianti di macellazione con mezzi idonei a garantire gli standard sanitari.

Il modello non prevede cessioni gratuite: gli operatori dovranno corrispondere un rimborso economico alle associazioni di selecontrollori, calcolato sul peso dei capi una volta eviscerati. Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare via PEC entro le ore 12 del 9 marzo, ma l’elenco resterà aperto nel tempo, consentendo nuovi ingressi compatibilmente con le esigenze di gestione faunistica del Parco.