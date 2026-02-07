Esplosivo nascosto in una casa a Santa Maria di Castellabate: evacuate abitazioni e negozi

In via precauzionale, il Comune ha disposto l’evacuazione di due abitazioni e la chiusura delle attività commerciali presenti nelle immediate vicinanze.

Momenti di tensione nella serata di ieri a Santa Maria di Castellabate, dove i carabinieri hanno rinvenuto del materiale esplosivo nascosto all’interno di un’abitazione situata in via Castello, nel cuore della località turistica cilentana.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e interdetta al traffico in attesa dell’arrivo degli artificieri, previsto per la giornata di oggi. Gli specialisti dell’Arma effettueranno i rilievi necessari e valuteranno le modalità di rimozione o di eventuale brillamento del materiale in un luogo sicuro.

In via precauzionale, il Comune ha disposto l’evacuazione di due abitazioni e la chiusura delle attività commerciali presenti nelle immediate vicinanze, per garantire l’incolumità dei residenti e dei passanti.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la natura dell’esplosivo e le circostanze del suo occultamento.