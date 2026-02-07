Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per gli azzurri: probabili formazioni e dove vederla in TV

Per il Napoli l’obiettivo è mantenere a distanza Juventus e Roma, mentre per i rossoblù la gara rappresenta un’occasione per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione.

La sofferta vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato ha permesso al Napoli di staccare la Roma al terzo posto e di non perdere ulteriore terreno da Inter e Milan. Un successo importante dopo un periodo complicato per la squadra di Antonio Conte, che aveva conquistato una sola vittoria nelle precedenti sette gare ufficiali, complice il calendario fitto e i numerosi infortuni che hanno ridotto le rotazioni.

La sfida di Genova, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Genoa arriva in buona forma: dopo cinque risultati utili consecutivi, il Grifone è caduto solo nel finale contro la Lazio all’Olimpico. Per il Napoli l’obiettivo è mantenere a distanza Juventus e Roma, mentre per i rossoblù la gara rappresenta un’occasione per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione.

Orario e dove vederla

La partita Genoa-Napoli si disputerà sabato 7 febbraio 2026 allo stadio Ferraris di Genova, con calcio d’inizio alle ore 18.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv, console di gioco, dispositivi streaming e sul canale DAZN 1 (214) per gli abbonati Sky Q con opzione attiva.

Arbitro e Var

La direzione di gara è stata affidata a Massa, assistito da Meli e Alassio.

Quarto ufficiale Manganiello, al Var Di Bello con Fabbri.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

