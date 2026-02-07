Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per gli azzurri: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sofferta vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato ha permesso al Napoli di staccare la Roma al terzo posto e di non perdere ulteriore terreno da Inter e Milan. Un successo importante dopo un periodo complicato per la squadra di Antonio Conte, che aveva conquistato una sola vittoria nelle precedenti sette gare ufficiali, complice il calendario fitto e i numerosi infortuni che hanno ridotto le rotazioni.
La sfida di Genova, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Genoa arriva in buona forma: dopo cinque risultati utili consecutivi, il Grifone è caduto solo nel finale contro la Lazio all’Olimpico. Per il Napoli l’obiettivo è mantenere a distanza Juventus e Roma, mentre per i rossoblù la gara rappresenta un’occasione per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione.
Orario e dove vederla
La partita Genoa-Napoli si disputerà sabato 7 febbraio 2026 allo stadio Ferraris di Genova, con calcio d’inizio alle ore 18.
Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv, console di gioco, dispositivi streaming e sul canale DAZN 1 (214) per gli abbonati Sky Q con opzione attiva.
Arbitro e Var
La direzione di gara è stata affidata a Massa, assistito da Meli e Alassio.
Quarto ufficiale Manganiello, al Var Di Bello con Fabbri.
Probabili formazioni
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.