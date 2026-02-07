Incidente mortale al Fiordo di Furore, skipper condannato a 4 anni e 9 mesi: scatta il carcere

L’uomo era alla guida di un gozzo che, per cause accertate nel corso delle indagini, si scontrò con il veliero “Tortuga”, dove era in corso una festa di matrimonio.

È stato notificato nella giornata di ieri un ordine di carcerazione nei confronti dello skipper 32enne responsabile dell’incidente nautico mortale avvenuto il 4 agosto 2023 al largo del Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Salerno per una condanna definitiva a 4 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Massa Lubrense.

L’uomo era alla guida di un gozzo che, per cause accertate nel corso delle indagini, si scontrò con il veliero “Tortuga”, dove era in corso una festa di matrimonio. Nell’impatto perse la vita Adrienne Vaughan, cittadina statunitense di 45 anni, manager della casa editrice Bloomsbury, in vacanza in Costiera Amalfitana con il marito e i due figli.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna fu sbalzata in mare in seguito alla collisione tra le imbarcazioni e venne poi travolta dall’elica del natante, riportando ferite mortali.

Al termine delle formalità di rito, lo skipper è stato accompagnato dai militari presso il carcere di Napoli-Poggioreale, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.