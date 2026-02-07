Montecorvino Rovella, scomparse due lupette: ricerche in corso in tutta l’area dei Picentini

«Si può aiutare chi perde i cani anche se non sono i nostri», ha dichiarato Gianna Senatore, referente del Canile di Nocera, ribadendo quanto sia fondamentale la collaborazione della comunità nelle prime fasi delle ricerche.

Sono ore di apprensione a Montecorvino Rovella per la scomparsa di due lupette, svanite nel nulla nella serata di giovedì. I due cani, entrambi regolarmente muniti di microchip e al momento dello smarrimento provvisti di pettorina, sono ora al centro di una vasta mobilitazione che coinvolge volontari, strutture di accoglienza e cittadini dell’area picentina.

L’allarme è stato lanciato dalla proprietaria non appena si è accorta dell’assenza degli animali. In poche ore si è attivata una rete di supporto composta da volontarie locali e referenti dei canili del territorio, con l’obiettivo di circoscrivere eventuali avvistamenti e favorire il recupero in sicurezza.

«Si può aiutare chi perde i cani anche se non sono i nostri», ha dichiarato Gianna Senatore, referente del Canile di Nocera, ribadendo quanto sia fondamentale la collaborazione della comunità nelle prime fasi delle ricerche.

Le operazioni proseguono senza sosta in tutta la zona dei Picentini. Per segnalazioni utili o avvistamenti è attivo il contatto diretto con Lina Padulese, che sta coordinando il monitoraggio sul territorio.