Napoli corsaro a Marassi: vittoria al fotofinish sul Genoa dopo una gara piena di errori e colpi di scena

Una sfida imprevedibile, decisa solo nei secondi finali di recupero. Il Napoli espugna Marassi per 3-2 contro il Genoa al termine di una partita ricca di occasioni, ribaltoni e tensione, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions.

L’avvio è da incubo per gli azzurri: dopo appena un minuto Buongiorno perde un pallone sanguinoso che lancia Vitinha verso Meret. Il portiere interviene in ritardo e l’arbitro assegna il rigore, trasformato con freddezza da Malinovskyi per l’1-0 rossoblù. La reazione del Napoli è immediata e travolgente: al 20’ Hojlund firma il pareggio, due minuti più tardi McTominay completa la rimonta, prima di essere costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema fisico.

Nella ripresa un nuovo errore difensivo rimette in partita il Genoa: ancora Buongiorno sbaglia il controllo e Colombo ne approfitta per presentarsi solo davanti a Meret e firmare il 2-2. Conte corre ai ripari sostituendo il difensore, ma poco dopo arriva un altro colpo per il Napoli con l’espulsione di Juan Jesus per doppia ammonizione.

Nonostante l’inferiorità numerica, la gara resta apertissima. Quando il pareggio sembra ormai scritto, nei minuti di recupero Cornet commette fallo in area su Vergara. Dopo l’on field review al VAR, Massa indica il dischetto. Hojlund calcia non in modo impeccabile, ma Bijlow non riesce a trattenere il pallone che finisce in rete, facendo esplodere la panchina azzurra.