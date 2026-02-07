Napoli, malore al volante a Capodichino: 55enne muore dopo lo schianto contro un camion

Durante le convulsioni, il veicolo è ripartito autonomamente, imboccando contromano viale Maddalena e andando a schiantarsi violentemente contro un camion in transito.

Tragedia nel pomeriggio di ieri in viale Maddalena, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in seguito a un improvviso malore mentre era alla guida della propria auto.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era fermata al semaforo per svoltare in via Filippo Maria Briganti quando sarebbe stata colta da un arresto cardiaco, con ogni probabilità un infarto. Durante le convulsioni, il veicolo è ripartito autonomamente, imboccando contromano viale Maddalena e andando a schiantarsi violentemente contro un camion in transito.

Immediato l’intervento di un agente della Polizia Locale presente nella zona, che ha allertato i soccorsi e tentato di prestare aiuto insieme a un infermiere che si trovava casualmente sul posto. Nonostante il rapido arrivo del 118 con ambulanza e automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione quanto accaduto.