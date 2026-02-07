Napoli, rapina a una turista canadese in piazza Garibaldi: arrestato il responsabile

Risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza e reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia locale di Napoli ha arrestato un uomo ritenuto responsabile della rapina ai danni di una turista canadese, alla quale aveva sottratto il telefono cellulare in pieno giorno nella zona di piazza Garibaldi.

Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno assistito direttamente alla scena e si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del rapinatore, riuscendo a bloccarlo poco dopo nei pressi di Porta Nolana.

L’uomo, un cittadino marocchino, è stato tratto in arresto. Dai successivi accertamenti è emerso che risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza e reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il magistrato di turno della Procura di Napoli ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito alla turista, che nel frattempo ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della polizia locale.