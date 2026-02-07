Notte di controlli nel Napoletano: blitz tra movida, armi e droga, raffica di arresti e locali chiusi

Notte di controlli straordinari in diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli, con interventi dei Carabinieri tra Chiaia, Bagnoli, Caivano e Arzano.
Nel mirino strutture ricettive e locali della movida, con denunce per B&B irregolari e discoteche sequestrate per gravi carenze di sicurezza.
A Caivano arrestato un pusher con droga e armi clandestine, mentre ad Arzano due giovani sono finiti in manette con una pistola pronta a sparare.
Nel corso delle operazioni sono emerse anche situazioni di lavoro nero, furti di energia elettrica e presenza di parcheggiatori abusivi, oltre a segnalazioni per droga e sequestro di armi e munizioni.
Operazioni che confermano l’intensificazione dei controlli su sicurezza e legalità nel territorio napoletano.