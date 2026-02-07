Notte di controlli nel Napoletano: blitz tra movida, armi e droga, raffica di arresti e locali chiusi

Controlli a tappeto tra locali, piazze di spaccio e strade della movida: sequestri, armi clandestine e arresti in una notte di operazioni nell’area metropolitana di Napoli

Notte di controlli straordinari in diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli, con interventi dei Carabinieri tra Chiaia, Bagnoli, Caivano e Arzano.

Nel mirino strutture ricettive e locali della movida, con denunce per B&B irregolari e discoteche sequestrate per gravi carenze di sicurezza.

A Caivano arrestato un pusher con droga e armi clandestine, mentre ad Arzano due giovani sono finiti in manette con una pistola pronta a sparare.

Nel corso delle operazioni sono emerse anche situazioni di lavoro nero, furti di energia elettrica e presenza di parcheggiatori abusivi, oltre a segnalazioni per droga e sequestro di armi e munizioni.

Operazioni che confermano l’intensificazione dei controlli su sicurezza e legalità nel territorio napoletano.