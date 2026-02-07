Omicidio al rione Conocal, c’era un testimone in casa: il racconto del fratello di Ylenia

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, 28 anni, nell’abitazione di famiglia al rione Conocal di Napoli. Al momento del delitto, secondo quanto riferito dalla difesa, in casa era presente una terza persona, una collaboratrice che aiutava la famiglia nelle faccende domestiche.

A rivelarlo è stato l’avvocato Leopoldo Perone, che insieme al collega Andrea Fabbozzo ha assistito il giovane durante l’udienza di convalida del fermo per omicidio volontario aggravato. «Mi ha detto: “Che me ne importa del processo, non vedrò più mia sorella”», ha raccontato il legale, riferendo le parole pronunciate dal 28enne dopo la confessione resa in Questura.

Secondo la ricostruzione fornita dall’indagato, tutto sarebbe iniziato con un banale litigio: Giuseppe stava riposando mentre Jlenia parlava al telefono e il rumore lo infastidiva. La situazione è poi degenerata quando il cagnolino di casa ha fatto i bisogni sul pavimento. La ragazza, irritata, avrebbe intimato al fratello di pulire e, subito dopo, avrebbe raccolto lo sporco con uno straccio per poi strizzarlo sul letto dove lui era sdraiato.

Ne sarebbe nata una violenta lite. Durante il parapiglia, sempre secondo il racconto, Jlenia avrebbe ferito il cane per ripicca. A quel punto Giuseppe, in preda alla rabbia, avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe lanciato contro la sorella che stava cercando di allontanarsi, colpendola gravemente alla schiena.

Resosi conto della gravità della ferita, il giovane avrebbe chiesto aiuto. La madre, che vive nella stessa palazzina, insieme alla persona presente in casa, ha trasportato la ragazza all’ospedale Villa Betania, dove però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In nottata Giuseppe Musella si è poi presentato in Questura, accompagnato dal suo legale, per confessare quanto accaduto. Ora si attende la decisione del giudice Maria Rosaria Aufieri sulla convalida del fermo e sull’eventuale misura cautelare.