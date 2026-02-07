Omicidio di Sarno, Sirica si avvale del silenzio davanti al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore Andrea Sirica, il 34enne arrestato per l’omicidio di Gaetano Russo, il salumiere ucciso all’interno della sua attività in piazza Sabotino, nel centro storico di Sarno. Nell’udienza di convalida del fermo non ha rilasciato dichiarazioni, mentre è stata disposta per lunedì prossimo l’autopsia sul corpo della vittima.

Intanto l’inchiesta potrebbe allargarsi. Al Tg1, Cristina Russo, figlia del commerciante ucciso, ha raccontato che la notte del delitto l’aggressore avrebbe tentato di colpire anche lei e la madre. «Voleva uccidere anche me e mia mamma», ha dichiarato, parlando di un gesto compiuto con lucidità. Elementi che ora sono al vaglio degli inquirenti e che potrebbero portare a nuove contestazioni a carico dell’indagato.

Sirica è inoltre indagato per resistenza a pubblico ufficiale: al momento dell’arresto si era barricato all’interno del locale, costringendo gli agenti a sfondare la porta d’ingresso per fermarlo.

Secondo il legale della famiglia Russo, l’avvocato Giovanni Annunziata, l’omicidio sarebbe maturato per futili motivi, in un’escalation improvvisa di violenza. L’uomo viene descritto come tossicodipendente e autore di un gesto che ha profondamente scosso l’intera comunità sarnese.

Proseguono intanto le indagini, con l’analisi delle testimonianze dei residenti e di alcuni presenti in zona. Tra queste anche quella del parroco, che avrebbe riferito di aver visto Sirica entrare in chiesa con una radio accesa poco prima del delitto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 34enne si sarebbe presentato nella salumeria chiedendo di spegnere le telecamere di sorveglianza. In un primo momento la figlia della vittima avrebbe pensato a uno scherzo, ma poco dopo l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro di lei. Gaetano Russo sarebbe intervenuto per difenderla, venendo colpito ripetutamente con un coltello fino alla morte.

Dopo l’aggressione, alcune persone hanno ripreso la scena dai balconi mentre la folla tentava di aggredire l’assassino, salvato solo dall’arrivo della Polizia.

Nel corso della trasmissione “La Vita in Diretta” è intervenuta anche Imma, nipote della vittima: «Mio zio era una persona buonissima, il punto di riferimento di tutti. Ha distrutto una famiglia, era una famiglia solida, capace di dare solo amore».

Andrea Sirica resta detenuto in carcere mentre l’autorità giudiziaria continua a ricostruire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità.