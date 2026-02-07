Risanamento del fiume Sarno, fondi europei per 1,2 milioni: ok dal Comitato Fesr Campania

Si è riunito nella giornata di oggi il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Campania Fesr 2021-2027, con la partecipazione dell’amministrazione regionale, delle istituzioni comunitarie e nazionali e degli stakeholder territoriali, per valutare l’andamento della spesa dei fondi europei destinati allo sviluppo del territorio.

Dal confronto è emerso che nel 2025 il Programma ha raggiunto il target di spesa previsto dalla regola N+3, mentre il 2026 si profila come l’anno chiave per la piena attuazione degli interventi programmati.

Tra le opere considerate strategiche per la tenuta ambientale della Campania figura il Grande Programma di risanamento del fiume Sarno, finanziato con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, destinato al recupero e alla messa in sicurezza di uno dei bacini più inquinati d’Europa.

Parallelamente, sul fronte di ricerca e innovazione, è stata riaperta la piattaforma per l’avviso Step rivolto alle imprese che investono in tecnologie strategiche ad alto impatto. Tra i nuovi progetti in fase di avvio rientra anche la Linea 10 della Metropolitana di Napoli, che potrà beneficiare dei fondi europei come già avvenuto per altre infrastrutture cittadine.

Nel corso dell’incontro il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ribadito l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze territoriali attraverso una spesa mirata delle risorse comunitarie, con particolare attenzione alle aree interne e ai progetti di housing sociale, sostenuti da stanziamenti complessivi per centinaia di milioni di euro.