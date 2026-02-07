Truffe agli anziani nel Nord Italia: arrestati due salernitani, recuperati 6mila euro

Due uomini di 36 e 37 anni, residenti in provincia di Salerno e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Savona con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

Determinante, nella fase iniziale dell’indagine, il comportamento attento e tempestivo di due cittadini di Lodi, che nei giorni scorsi hanno segnalato alla Questura telefonate sospette da parte di sedicenti carabinieri.

In un primo episodio, una donna di 74 anni, dopo aver ricevuto una chiamata in cui le venivano richieste informazioni sulla propria auto, si è insospettita notando un veicolo sconosciuto sotto casa e ha subito allertato la polizia. Nella stessa giornata, un altro cittadino ha segnalato che il padre, 85enne, era stato contattato da presunti militari che sostenevano che la sua auto fosse stata rubata e usata per commettere un reato. Il giovane, intuendo la truffa, ha prolungato la conversazione e avvisato gli agenti.

Incrociando le informazioni, la Squadra Mobile di Lodi è riuscita a individuare l’auto in uso ai sospetti, segnalando la targa alle questure del Nord Italia. Il veicolo è stato localizzato prima a Genova e successivamente a Savona, come riporta “SalernoToday“.

Nel pomeriggio di ieri, l’auto è stata intercettata nei pressi di un centro commerciale e poi in piazzale Moroni. Uno dei due uomini è entrato in un condominio, uscendone pochi minuti dopo. A quel punto è scattato il blitz della polizia.

All’interno dell’auto sono stati trovati circa 6mila euro in contanti, provento di una truffa appena consumata ai danni di un’anziana residente nello stabile. La vittima era stata contattata da un falso avvocato che, facendo leva sulla paura, l’aveva convinta che la figlia fosse coinvolta in un grave incidente stradale e che fosse necessario consegnare denaro per evitare conseguenze giudiziarie.

Grazie al rapido intervento degli agenti, l’intera somma è stata recuperata e restituita alla donna.

I due arrestati sono stati processati per direttissima: per l’autore materiale della truffa è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il complice l’obbligo di dimora nel comune di residenza con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.