Allattamento in aeroporto, due spazi dedicati a Napoli-Capodichino

Un servizio pensato per offrire maggiore comfort alle famiglie in viaggio e migliorare l’esperienza complessiva all’interno dell’aerostazione.

Due aree “Allattamento e Coccole” dedicate alle mamme che devono nutrire al seno i propri bambini sono state realizzate circa 7 mesi fa all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino. Una postazione è situata al piano terra, l’altra al primo piano, entrambe nelle zone imbarchi.

Gli spazi, voluti da GESAC 7 – la società di gestione dello scalo partenopeo – rientrano in un progetto volto a rendere l’aeroporto sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri, attraverso iniziative che promuovono il benessere e la salute.

