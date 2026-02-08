Benevento dedica una piazza a Bettino Craxi: cerimonia ufficiale con Mastella e Bobo Craxi

Benevento rende omaggio a Bettino Craxi con l’intitolazione di una nuova piazza al leader socialista, protagonista della politica italiana e internazionale nella fase finale della Guerra Fredda.

La cerimonia ufficiale si è svolta ieri mattina alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, che ha impartito la benedizione, del segretario nazionale di Avanti PSI Enzo Maraio e di Bobo Craxi, figlio dell’ex presidente del Consiglio.

Nel corso dell’inaugurazione, il primo cittadino ha ricordato il ruolo politico e storico di Craxi, sottolineandone la statura e la capacità di incidere nella vita pubblica italiana. “Craxi è stata una personalità di qualità della storia politica italiana”, ha affermato Mastella, ricordando anche una sua visita alla tomba dello statista negli anni in cui ricopriva incarichi ministeriali.

Il sindaco ha inoltre evidenziato come l’epoca dei governi guidati da Craxi coincida con una fase di crescita economica e di affermazione internazionale dell’Italia, caratterizzata da un rafforzamento del ruolo del Paese nello scenario globale e dalla difesa della sovranità nazionale.

Particolarmente significativo l’intervento di Bobo Craxi, che ha definito il padre “protagonista e patriota”, riconosciuto come leader socialista non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Secondo Craxi, la memoria storica della tradizione socialista rappresenta ancora oggi un passaggio fondamentale per la costruzione di una sinistra capace di rispondere alle sfide contemporanee.

“Il gesto di Clemente Mastella — ha aggiunto — non mi commuove soltanto sul piano personale, ma assume un valore politico importante”. A suo avviso, i trent’anni trascorsi dagli eventi che segnarono la fine della stagione politica craxiana hanno consentito un progressivo processo di rilettura e sedimentazione storica, favorendo un riconoscimento più equilibrato del ruolo svolto dai protagonisti di quella fase della democrazia italiana.

L’intitolazione della piazza rappresenta così non solo un omaggio simbolico, ma anche un momento di riflessione sulla storia politica recente e sul contributo delle diverse culture politiche alla costruzione dell’Italia contemporanea.