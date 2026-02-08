Blitz dei Carabinieri nei rioni popolari nel Napoletano: sequestrate armi da guerra e centinaia di dosi di droga

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno, nei principali complessi di edilizia popolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano.
I controlli, eseguiti nelle ultime ore, hanno interessato in particolare aree comuni, cantine, appartamenti abbandonati e spazi condominiali, spesso utilizzati come depositi per armi e sostanze stupefacenti.
Il bilancio dell’operazione è significativo.
Nel parco Fiordaliso di Somma Vesuviana, all’interno di un appartamento disabitato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e quindici cartucce calibro 12.
Nello stesso locale erano occultate anche 290 dosi di crack, due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, segno di un’attività di spaccio organizzata.
Sequestri anche nel complesso della legge 219 di Brusciano, dove in un’area condominiale è stata trovata una pistola calibro 7.65 risultata rubata, insieme a dieci dosi di cocaina e 103 di hashish, pronte per la vendita.
A Marigliano, invece, in via Pontecitra, i controlli hanno portato al recupero di undici dosi di hashish nascoste in uno spazio comune.
Le armi recuperate saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un possibile utilizzo in precedenti episodi criminosi, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili dello stoccaggio e della gestione dello stupefacente.
L’operazione rientra nel piano di monitoraggio e presidio del territorio finalizzato a contrastare traffico di droga e detenzione illegale di armi, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte alle dinamiche della criminalità locale.