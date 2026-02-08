Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia denuncia l’esodo dei dipendenti comunali: “Clima interno ormai insostenibile”

Una situazione che, secondo FdI, evidenzierebbe l’assenza di una gestione trasparente del personale e un clima interno non più sereno, rispettoso e armonioso.

Negli ultimi anni numerosi dipendenti storici del Comune di Castel San Giorgio hanno lasciato l’ente per trasferirsi presso altre amministrazioni, dando vita – secondo Fratelli d’Italia – a un vero e proprio esodo di professionalità.

A denunciarlo è il gruppo consiliare del partito, che parla di almeno otto lavoratori già andati via, mentre altri avrebbero partecipato a concorsi per il trasferimento. In alcuni casi il nulla osta sarebbe stato concesso, in altri negato, costringendo i dipendenti a restare contro la propria volontà.

Per sopperire alle carenze di organico, l’amministrazione avrebbe inoltre fatto ricorso alla procedura ex articolo 110 per assumere un tecnico esterno, con costi elevati che – sottolineano i consiglieri – ricadrebbero sulle casse comunali e quindi sui cittadini.

Nella nota politica, Fratelli d’Italia afferma che un’amministrazione sana dovrebbe valorizzare le competenze, trattenere il personale qualificato e costruire un ambiente di lavoro basato sul rispetto. Al contrario, a Castel San Giorgio si assisterebbe a decisioni discrezionali e a un contesto che spinge i lavoratori ad allontanarsi.

“La responsabilità è politica e ricade sul sindaco – conclude il gruppo consiliare – che dovrebbe garantire ascolto, rispetto e condizioni di lavoro dignitose. Questo modo di amministrare ha fallito: è il momento di cambiare guida alla città”.