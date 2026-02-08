Cava de’ Tirreni, fermato con 50 grammi di cocaina: scattano misure cautelari

Nei giorni scorsi i militari delle Fiamme Gialle hanno fermato un uomo durante un controllo di routine, trovandolo in possesso di circa 50 grammi di cocaina, immediatamente sequestrati.

Operazione antidroga della Guardia di Finanza a Cava de’ Tirreni, nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti il quarantenne è stato sottoposto a misura cautelare provvisoria. Successivamente, dopo l’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nelle province di Napoli e Salerno.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio.

