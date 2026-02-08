Consorzio di Bonifica, interventi e progetti sui canali del Sarno (video)

Attività sulle aste secondarie e programmazione con la Regione Campania. Il Consorzio di Bonifica del Sarno intensifica le attività sul territorio, tra emergenze meteo, gestione dei canali e nuovi progetti strutturali.

Gestione dell’emergenza e attività operative

Nocera Inferiore. Giorni intensi per il maltempo anche per il Consorzio di Bonifica del comprensorio Sarno, impegnato nel monitoraggio e nella gestione delle aste secondarie dei canali afferenti al fiume Sarno. A illustrare l’azione e l’intensa attività dell’ente consortile è il presidente Mario Rosario D’Angelo, che ha evidenziato l’importanza di un presidio costante del territorio in una fase meteorologica particolarmente complessa.

Programmazione e rapporto con la Regione

Fondamentale resta il canale privilegiato con la Regione Campania, considerato strategico per garantire interventi tempestivi e una pianificazione efficace. Al centro dell’azione consortile anche la realizzazione di nuovi progetti, destinati a rafforzare ulteriormente il ruolo del Consorzio e a dare maggiore peso all’attività di prevenzione e sicurezza idraulica dell’intero comprensorio.

Angri, il cimitero delle targhe sul cavalcavia dimenticato (video)