Cuore distrutto dal ghiaccio secco durante il trasporto: fallisce il trapianto al Monaldi, tre inchieste aperte

Doveva essere il miracolo di Natale, si è trasformato in una tragedia della sanità italiana. Il 23 dicembre, mentre il Paese si preparava alle festività, al centro trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli era tutto pronto per un intervento salvavita: un cuore donato a Bolzano da un bambino di quattro anni, vittima di un tragico incidente in piscina, doveva essere trapiantato a un piccolo paziente napoletano di due anni, in cura da mesi per una grave cardiomiopatia restrittiva.

Il bambino, ricoverato in terapia intensiva sin dall’età di tre mesi, attendeva quell’organo come unica possibilità di sopravvivenza. L’equipe medica era già in sala operatoria quando il contenitore termico con il cuore è arrivato a Napoli.

All’apertura del box, però, i chirurghi si sono trovati davanti a una scena inquietante: al posto del ghiaccio tradizionale previsto dai protocolli, era stato utilizzato ghiaccio secco. Una scelta gravissima. L’anidride carbonica solida raggiunge temperature di circa meno 78 gradi e ha letteralmente congelato e distrutto i tessuti dell’organo, rendendolo inutilizzabile.

Secondo le procedure del Centro Nazionale Trapianti, il cuore avrebbe dovuto essere conservato in sacchetti sterili immersi in ghiaccio idrico tritato, mantenendo una temperatura compresa tra 0 e 4 gradi. Il ghiaccio secco è espressamente vietato proprio per il suo potere refrigerante eccessivo, come riporta “Metropolis“.

Un errore che solleva interrogativi pesantissimi sulla catena dei controlli. Resta da chiarire chi abbia preparato il contenitore e perché nessuno si sia accorto dell’anomalia, considerando che il ghiaccio secco è visivamente diverso e produce una caratteristica nube di fumo.

Sul caso sono state aperte tre inchieste: una dalla Procura di Napoli, una da quella di Bolzano e un’ispezione interna amministrativa. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha già precisato che, secondo i protocolli, la responsabilità del prelievo e del confezionamento dell’organo spetta all’equipe del centro trapianti che si reca sul posto, facendo così ricadere l’attenzione proprio sui sanitari del Monaldi.

Un colpo durissimo per un ospedale considerato un’eccellenza nazionale nel campo dei trapianti cardiaci, con percentuali di successo molto elevate. Ma il prezzo più alto lo stanno pagando le famiglie coinvolte: i genitori del bambino donatore, il cui gesto di immensa generosità è stato reso vano, e quelli del piccolo paziente in attesa, che dopo aver sfiorato la speranza sono ripiombati nell’angoscia.

Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva, in condizioni critiche, mentre la magistratura cerca di individuare responsabilità e falle in un sistema che, in un momento decisivo, ha trasformato una possibilità di vita in una tragedia.