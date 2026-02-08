Droga tra Pompei e Boscoreale: arrestato 21enne, denunciato un 19enne

Operazione antidroga della polizia nelle ultime ventiquattro ore tra Pompei e Boscoreale. Gli agenti hanno arrestato un giovane di 21 anni residente a Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto in via Nolana, a Pompei. I poliziotti del commissariato locale hanno fermato un’auto con a bordo il 21enne, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e di 20 euro in contanti. Il successivo controllo del veicolo ha permesso di rinvenire altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso degli stessi servizi, gli agenti hanno poi effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 19enne di Boscoreale, assente al momento del controllo. Alla presenza di un familiare e con il supporto di un’unità cinofila antidroga, sono stati scoperti 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo, oltre a circa 5 grammi di canapa indiana e materiale per il confezionamento della droga.

Poco dopo il giovane si è presentato spontaneamente presso il commissariato ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria.