Furti e saccheggi. L’Esercito per la sicurezza nell’agro? Il dibattito si alimenta

Sicurezza cittadina e criminalità nell’Agro nocerino sarnese, potrebbe essere l’esercito una soluzione contro le razzie notturne?

Un territorio sotto assedio

«Si vis pacem, para bellum». L’antico monito di Giulio Cesare sembra adattarsi perfettamente a quanto accade attualmente in Campania e sopratutto nell’Agro nocerino sarnese, dove le razzie notturne di gruppi organizzati di ladri imperversano senza sosta essenza timore. Ogni mattina la cronaca giornalistica si apre con un “bollettino di guerra” costellato di abitazioni violate, attività commerciali saccheggiate e istituti bancari presi di mira con crescente spregiudicatezza e impunità.

L’ipotesi dell’esercito nelle strade

La carenza di presidi e controlli nelle ore notturne alimenta da più parti sociali la proposta di coinvolgere l’Esercito Italiano, forza ormai professionalizzata e impiegata da anni in missioni complesse in diverse aree del mondo. Avamposti militari posizionati nei punti nevralgici, come uscite delle strade statali, diramazioni autostradali e snodi strategici, potrebbero rappresentare un efficace deterrente per i gruppi criminali che si muovono tra l’hinterland napoletano e l’Agro.

La richiesta dei territori

Alcuni sindaci hanno già iniziato a invocare l’arrivo dei militari, richiamando l’esperienza dell’operazione “Strade sicure”. Una presenza stabile e visibile dell’esercito, a supporto delle forze dell’ordine, potrebbe restituire tranquillità a cittadini ormai esasperati e insonni, offrendo una risposta concreta a una microcriminalità che sembra non temere più nulla.

