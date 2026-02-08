Furto con la “truffa delle informazioni” a Cava de’ Tirreni: rubata la borsa a una donna

Ladri nuovamente in azione a Cava de’ Tirreni. A segnalare l’episodio sui social è M.B., che ha raccontato quanto accaduto in via Rosario Senatore.

Secondo la denuncia, due persone a bordo di un’auto di colore bianco avrebbero fermato un’altra vettura con il pretesto di chiedere indicazioni stradali. Mentre uno dei due intratteneva la donna alla guida, l’altro avrebbe aperto lo sportello dell’auto sottraendo la borsa custodita all’interno dell’abitacolo, per poi darsi alla fuga.

L’episodio rientra nella ormai nota “truffa delle informazioni”, una tecnica utilizzata per distrarre la vittima e colpire rapidamente.

L’appello per ritrovare la refurtiva

La persona derubata chiede collaborazione ai cittadini nel caso in cui venga rinvenuta una borsa a forma di zaino di colore cuoio, eventualmente abbandonata nei pressi dei cassonetti o lungo la strada.

All’interno si trovano documenti personali, un tesserino per l’utilizzo del defibrillatore, le chiavi di casa e una rubrica telefonica. «Non mi aspetto di recuperare telefono o contanti – si legge nell’appello – ma sarebbe già molto importante ritrovare almeno i documenti e il tesserino».

In caso di ritrovamento si invita a contattare le forze dell’ordine.