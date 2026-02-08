Giugliano in Campania: arrestato 21enne per detenzione di droga

Un 21enne di Giugliano in Campania è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile locale per detenzione di sostanze stupefacenti.
Nel corso di una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno sequestrato un panetto da 75 grammi di hashish, diverse bustine della stessa sostanza, un bilancino di precisione, un coltello e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Si tratta di Marrone Ferdinando, nato a Giugliano il 19 agosto 2005, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato posto in carcere e attende ora il giudizio.
L’intervento dei Carabinieri rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Napoli.