Incidente a Camposano, ferito il sindaco Barbato: polemiche sui soccorsi del 118

Paura nel pomeriggio di ieri in via Provinciale a Camposano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto anche il sindaco Francesco Barbato. Il primo cittadino era alla guida della propria auto quando si è scontrato con un’altra vettura, per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta da una donna avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente con il veicolo del sindaco. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di cure mediche.

I due sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

L’episodio ha però riacceso la polemica sull’efficienza dei soccorsi sanitari. Il sindaco Barbato ha denunciato difficoltà nei contatti con il servizio di emergenza. «Questo sistema sanitario non funziona», ha dichiarato, lamentando i tempi di risposta del 118.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.