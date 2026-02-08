Inquinamento del Sarno: Blitz ambientale a Montoro, area sequestrata e imprenditore denunciato

Nuovo intervento delle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno, tra i corsi d’acqua più compromessi d’Italia.

A Montoro, in provincia di Avellino, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato circa cinquanta metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, individuati all’interno di un’area privata riconducibile a un’azienda operante nel settore della meccatronica.

L’operazione è scattata durante una serie di controlli mirati alla tutela ambientale lungo il bacino del Sarno e dei suoi affluenti.

Nel terreno aziendale, situato a breve distanza dal torrente Solofrana, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiali abbandonati: circa cento secchi contenenti vernici, componenti e rottami meccanici provenienti presumibilmente da attività di carrozzeria, oltre a numerose carcasse di automobili.

Nel sito sono stati inoltre individuati oli esausti e residui di grassi industriali direttamente depositati sul suolo, con il rischio concreto di infiltrazioni e contaminazione ambientale, in un’area già sensibile sotto il profilo ecologico.

L’intera superficie interessata, estesa per circa 400 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro preventivo.

Il titolare dell’impresa è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di gestione illecita di rifiuti.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli volto a contrastare sversamenti e depositi abusivi lungo il sistema idrografico del Sarno, da anni oggetto di interventi di bonifica e monitoraggio ambientale.

Le attività investigative proseguiranno per verificare eventuali ulteriori responsabilità e prevenire nuovi episodi di inquinamento.