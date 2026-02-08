Paganese corsara alla Nuovarredo Arena: Virtus Francavilla battuta 0-2

La Paganese espugna la Nuovarredo Arena superando la Virtus Francavilla per 0-2 e conquista la vetta solitaria della classifica.
Nel 4-3-3 della formazione biancazzurra spicca il tridente offensivo composto da Carretta, Battista e Sosa, con quest’ultimo libero di muoversi tra le linee per creare superiorità numerica. Sul versante opposto, la Paganese si dispone con una difesa a quattro, studiata per contenere le iniziative dei padroni di casa.
L’avvio è vivace, con la Virtus più intraprendente e gli ospiti ordinati in fase difensiva. Al 5’ Battista prova a sbloccare il risultato su calcio di punizione, ma la conclusione centrale viene controllata senza difficoltà dal portiere. Due minuti dopo risponde la Paganese con Labriola, che calcia con forza dal limite dell’area: Apsitis si oppone con un intervento decisivo deviando in calcio d’angolo.
Dopo le prime occasioni il ritmo si abbassa e le due squadre si affrontano con maggiore prudenza. Al 36’ arriva però il vantaggio degli ospiti: Labriola controlla in area e conclude con precisione, portando avanti la Paganese.
Nella ripresa la gara resta equilibrata nei primi minuti, ma al 55’ la Paganese raddoppia: Pierdomenico si coordina al volo e batte Apsitis per lo 0-2. La Virtus prova a reagire e al 58’ Sosa si rende pericoloso con un’azione personale, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo da Gallo.