Pagani, al via il Carnevale 2026: sfilate, musica e eventi dal 12 al 17 febbraio

Pagani si prepara a vivere il Carnevale 2026 con una settimana di appuntamenti che intrecciano festa, tradizione e intrattenimento, in coincidenza con il weekend di San Valentino. Dal 12 al 17 febbraio il centro cittadino e le aree limitrofe ospiteranno sfilate di carri allegorici, cortei scolastici, spettacoli musicali e iniziative per famiglie.

Il programma degli eventi

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 12 febbraio con la sfilata del I Circolo Didattico: circa 700 alunni partiranno alle ore 9 da piazza Corpo di Cristo per raggiungere piazza Sant’Alfonso intorno a mezzogiorno.

Sabato 14 febbraio spazio a “Carnevale in Love – Musica in centro”. Dalle 18 sono previste postazioni musicali lungo il corso principale e il concerto della Groove Motion Live Band in piazza Auditorium. Per l’occasione sarà attiva una zona a traffico limitato dalle 17.30 alle 20.30 nel tratto compreso tra corso Ettore Padovano e piazza Sant’Alfonso.

Domenica 15 febbraio andrà in scena la prima sfilata dei carri dell’associazione Carnevale Nocerino, dalle 10 alle 13. In contemporanea, in piazza Sant’Alfonso, si svolgerà il “Carnival Party” con animazione e attività dedicate ai più piccoli.

La manifestazione si concluderà martedì 17 febbraio. In mattinata, dalle 10 alle 13, sfileranno i carri del Carnevale di Orta Loreto tra periferia e centro cittadino; nel pomeriggio, dalle 16 alle 21, torneranno protagonisti i carri del Carnevale Nocerino.

Nei giorni precedenti l’evento saranno comunicate le aree di parcheggio dedicate per agevolare l’afflusso dei visitatori.