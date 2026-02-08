Passa al Telepass senza pagare per mesi: assolto dall’accusa di truffa, scoppia la polemica

C’è chi parla di furbizia, chi di falla nel sistema e chi di un segnale preoccupante. Il caso che arriva da Pesaro sta facendo discutere automobilisti e social: un uomo è riuscito per mesi a viaggiare in autostrada senza pagare il pedaggio, accumulando migliaia di euro di mancati versamenti, ma alla fine è stato assolto dall’accusa di truffa aggravata.

Protagonista della vicenda è un 35enne di origine moldava, finito sotto processo dopo numerosi transiti irregolari. In un solo mese gli sono stati contestati 18 passaggi per oltre mille euro di pedaggi non pagati, ma secondo le segnalazioni complessive raccolte in diverse zone d’Italia l’ammontare sarebbe arrivato a circa 14mila euro.

Il metodo utilizzato era quello del cosiddetto “tailgating”: l’uomo si accodava molto da vicino a un’auto dotata di Telepass e, quando la sbarra si alzava per il veicolo regolare, passava subito dietro evitando la registrazione del proprio transito. Una tecnica rischiosa anche dal punto di vista della sicurezza stradale.

Nonostante la dinamica, il giudice ha assolto l’imputato dall’accusa di truffa aggravata, ritenendo che mancassero gli elementi tipici del reato, ovvero raggiri o artifici diretti a ingannare deliberatamente il sistema. Il comportamento resta scorretto e sanzionabile sotto altri profili, ma non configurabile penalmente in quel capo d’imputazione.

La decisione ha scatenato reazioni indignate tra gli automobilisti. In molti parlano di ingiustizia verso chi paga regolarmente pedaggi sempre più alti, mentre altri puntano il dito contro sistemi di controllo ritenuti troppo facili da aggirare. C’è anche chi ricorda che l’assoluzione penale non equivale a un via libera sul piano amministrativo o economico.