Provincia di Salerno senza presidente, Aliberti attacca: “Subito le elezioni, basta giochi di potere”

Duro affondo del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, dopo le dimissioni del presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, definite “anomale” e sulle quali, secondo il primo cittadino, sarebbe necessario fare piena chiarezza.

«Credo che debba ancora emergere tutta la verità per capire se vi siano state pressioni sul sindaco di Salerno e presidente della Provincia – afferma Aliberti – il governo convochi immediatamente le elezioni per la nomina del nuovo presidente. Non possiamo prestarci ai giochi di prestigio del centrosinistra e di Vincenzo De Luca».

Il caso Provincia di Salerno

Aliberti contesta l’attuale gestione dell’ente, sottolineando come la Provincia non possa essere guidata dal vicepresidente, oggi semplice consigliere comunale divenuto consigliere provinciale.

«La legge non gli consente di esercitare i poteri che erano invece in capo a Vincenzo Napoli, eletto democraticamente – prosegue – pur con un sistema elettorale che non condivido. Il governo non può rendersi complice di una gestione utile solo a garantire spazi di potere agli uomini dell’entourage dell’ex presidente della Regione, oggi rimasti senza incarichi».

Secondo il sindaco di Scafati, la Provincia verrebbe utilizzata come strumento politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Salerno e in altri comuni chiamati al voto.

Le iniziative annunciate

In qualità di capogruppo di Forza Italia, Lega e Noi Moderati, Aliberti annuncia battaglia istituzionale.

«Metterò in campo ogni azione affinché al vicepresidente non vengano attribuite le stesse competenze del presidente dimissionario, nel rispetto della legge Delrio. Salerno non può diventare una Repubblica a sé con regole proprie».

In assenza di interventi del governo, il sindaco preannuncia anche un consiglio comunale speciale per bloccare ogni atto dell’attuale vicepresidente.

«Su questa vicenda – conclude – devono intervenire il prefetto, la procura e soprattutto il governo. Non possiamo sottostare ai giochi di potere del Partito Democratico in Provincia di Salerno».