Salerno, tenta di entrare in casa per rubare: ladro ferito al volto e arrestato

Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Salerno, dove un uomo di origine straniera ha tentato di introdursi all’interno di un’abitazione per compiere un furto.

I proprietari di casa, accortisi della presenza sospetta, hanno reagito con prontezza chiudendo con forza la porta d’ingresso per impedirgli l’accesso. Nel tentativo di forzare l’entrata, il malvivente è rimasto ferito al volto, riportando una frattura al naso dopo essere stato colpito dalla porta.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce Rossa, che ha prestato le prime cure all’uomo. Poco dopo sono giunte le forze dell’ordine che lo hanno arrestato e condotto via in manette.

L’episodio è ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.