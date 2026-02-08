San Valentino Torio, Strianese verso il terzo mandato (video)

Bagno di folla alla presentazione della candidatura del sindaco uscente, che rilancia il progetto amministrativo puntando su continuità, consenso e rapporto diretto con la comunità.

Un avvio di campagna tra consenso e partecipazione

Ci mette il cuore Michele Strianese, pronto a ricandidarsi per la terza volta alla guida di San Valentino Torio, la Città degli Innamorati. La conferenza stampa di presentazione della candidatura si è trasformata in un vero e proprio bagno di folla, segno di un consenso che resta solido e di un legame politico costruito nel tempo. Una partecipazione sentita, fatta di volti, strette di mano e parole di incoraggiamento, che ha dato il segnale di una comunità ancora coinvolta nel progetto amministrativo del sindaco uscente.

Empatia, presenza e conoscenza del territorio

Il rapporto tra il sindaco Strianese e i suoi concittadini si fonda su una empatia quotidiana e su una presenza costante nella vita cittadina. Il sindaco vive la città, ne conosce dinamiche, criticità e aspettative, mantenendo un contatto diretto con le esigenze della comunità. Una cifra politica che punta sulla continuità amministrativa e sulla conoscenza profonda del territorio, elementi che rappresentano l’asse portante della sua proposta in vista delle elezioni amministrative del 2026. In questo scenario, la candidatura al terzo mandato si presenta come una scelta di stabilità e coerenza, affidata ora al giudizio dei suoi concittadini.

