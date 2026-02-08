Sarno, auto rubate e telai alterati: blitz della Polizia, uomo denunciato per ricettazione e riciclaggio

Nel corso di un controllo presso l’abitazione del sospettato, i poliziotti hanno rinvenuto un’Audi Q2 con targa spagnola, risultata provento di appropriazione indebita e segnalata dalle autorità iberiche.

Operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì a Sarno, dove gli agenti del commissariato locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo, B.A., già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di ricettazione e riciclaggio.

Nel corso di un controllo presso l’abitazione del sospettato, i poliziotti hanno rinvenuto un’Audi Q2 con targa spagnola, risultata provento di appropriazione indebita e segnalata dalle autorità iberiche. All’interno della stessa area è stata individuata anche una Fiat 500 Abarth con una targa non corrispondente al numero di telaio, chiaro segnale di una possibile alterazione dei dati identificativi del veicolo.

Gli agenti hanno inoltre scoperto la carcassa di una Fiat Panda: dagli accertamenti è emerso che il telaio risultava associato a un’altra vettura dello stesso modello, regolarmente circolante a Casamicciola Terme, ma di colore differente, elemento che rafforza l’ipotesi di un sistema di smontaggio e reimpiego illecito dei veicoli, come riportato da “SalernoToday“.

Tutti i mezzi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza delle auto e accertare eventuali ulteriori responsabilità legate a una possibile rete di riciclaggio di veicoli rubati.