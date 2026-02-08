Scomparso a Bologna uno studente salernitano di 26 anni: ricerche in corso anche all’estero

Cresce l’apprensione per Davide Proto, 26enne originario di Salerno e studente di Lettere all’Università di Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano nella giornata di ieri, 7 febbraio.

La famiglia ha lanciato un appello urgente, attivando le ricerche in collaborazione con l’Associazione Penelope e invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Il giovane è noto nell’ambiente universitario bolognese ed è attivista all’interno del centro Lgbtqi+ “Cassero”, che si è subito mobilitato diffondendo una descrizione per agevolare le ricerche: Davide è alto circa 1 metro e 80, di corporatura esile, con un peso di circa 65 chili.

Le ricerche sono partite a poche ore dall’ultimo contatto e si sono estese anche oltre i confini nazionali, fino a Berlino, città alla quale il ragazzo è particolarmente legato. Familiari e amici rinnovano l’appello a chiunque possa averlo visto a segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine, che stanno seguendo tutte le piste per rintracciarlo.